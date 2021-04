Zeugen gesucht : Auto vor Fitness-Center in Pinneberg gerammt – Verursacher flüchtet

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hat beim Rangieren auf einem Parkplatz einen roten Audi beschädigt.

Pinneberg | Auf dem Parkplatz vor einem Fitness-Center in der Datumer Chaussee 1 in Pinneberg ist es am Sonnabend (10. April) zwischen 14 und 14.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplat...

