A23 über Stunden voll gesperrt : Mercedes prallt in Höhe Pinneberg Süd gegen die Leitplanke – zwei Verletzte

Der Mercedes prallte mehrmals gegen die Leitplanke, bevor er auf dem Verzögerungsstreifen der Autobahnausfahrt zum Stehen kam. Fahrzeugteile und Betriebsstoffe mussten entfernt werden.

Pinneberg | War der Fahrer zu schnell unterwegs? Laut Autobahnpolizei Elmshorn ist am Sonntagmorgen, 1. August, ein Autofahrer auf der Autobahn 23 in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe der Anschlussstelle Pinneberg-Süd mit seinem Mercedes verunglückt. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er um 7.35 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte dann mehrfach gegen ...

