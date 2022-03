Polizei sucht Zeugen : Auto in der Pinneberger Straße in Rellingen aufgebrochen

Immer wieder kommt es zu Autoaufbrüchen. So auch jüngst in der Pinneberger Straße in Rellingen.

Sophie Laura Martin

31. März 2022, 17:08 Uhr

Rellingen | Auf einem Parkplatz in der Pinneberger Straße in Rellingen ist es zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug gekommen.

Kriminelle stahlen eine Handtasche

Am Mittwoch, 30. März, schlugen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr das Beifahrerfenster eines Peugeot ein und entwendeten vom Fahrersitz eine Handtasche.

Zeugen melden sich bei der Rellinger Polizei

Das Polizeirevier Rellingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer tatrelevante Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bei der Rellinger Polizei unter der Telefonnummer (04101) 4980.