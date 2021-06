Ausstellung zum SHMF : Endlich wieder Kultur: Vernissage im Rellinger Rathaus

Ab dem 2. Juli werden Bilder der Künstlerin Hanna Petermann gezeigt – passend zum Musikfestival sind darauf Musiker zu sehen.

Rellingen | So langsam geht es auch mit der Kultur nach dem Corona-Lockdown wieder voran. Die Macher des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) sind schon lange in der Planung, um nach dem Ausfall im vergangenen Jahr jetzt trotz der Pandemie ein Programm auf die Beine zu stellen. Und auch die Gemeinde Rellingen will in diesem Zusammenhang auf eine Tradition ni...

