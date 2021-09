Ausstellung : Naturmotive in Rellingens Rathausgalerie

Elisabeth Holzhausens Bilder sind Ausdruck ihrer Leidenschaft für die Malerei und die Natur. Zurzeit werden sie in der Rathaus Galerie in Rellingen gezeigt.

Rellingen | „Manchmal mache ich mit dem Auto eine Vollbremsung“, gibt Elisabeth Holzhausen im Gespräch mit shz.de zu. Dabei muss die Frau, die ansonsten vollkommen in sich ruhend erscheint, lachen. Das passiert immer genau dann, wenn sie nicht wie üblich in Ruhe zu Fuß oder mit dem Fahrrad in der Natur unterwegs ist, sondern ganz nebenbei während einer Autofahrt ...

