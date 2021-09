Fußball-Lotto-Pokal : Auslosung: Rasensport fordert Teutonia heraus – Union in Harburg

Bei der Ziehung des Hamburger Fußball-Verbandes ergab sich für den Oberligisten Union Tornesch ein Gastspiel beim Harburger SC. Der Heidgrabener SV reist zu einem Favoriten-Schreck.

Kreis Pinneberg | In schlechter Erinnerung haben die Oberliga-Fußballer des FC Union Tornesch ihre letzte Partie auf der anderen Seite der Elbe: Am 21. August verloren sie ihr Punktspiel beim FC Süderelbe mit 2:3. Am Wochenende 6./7. November werden sie erneut durch den Elbtunnel fahren und im Kampf um den Einzug in das Lotto-Pokal-Achtelfinale beim Harburger SC (Bezir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.