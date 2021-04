Bis zu 25.000 Euro : Ausgangssperre missachtet: So hoch könnte das Bußgeld im Kreis Pinneberg sein

Ab Mittwoch (28. April) dürfen die Bürger von 22 bis 5 Uhr morgens nur noch in Notfällen vor die Tür.

Kreis Pinneberg | Der Kreis Pinneberg zieht die Corona-Notbremse. Drei Tage am Stück lag der Inzidenzwert in der Region höher als 100. Aufgrund des überarbeiteten Infektionsschutzgesetzes wird deshalb ab Mittwoch (28. April) eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft treten. Von 22 Uhr an bis 5 Uhr morgens dürfen Bürger nur noch in Notfällen raus. Weiterlesen: Ab Mitt...

