Nach schwerem Unfall : Aufatmen in Appen: Beide Kinder sind außer Lebensgefahr

Am Montag (5. Juli) waren zwei Zehnjährige auf der Hauptstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nun gibt es positive Nachrichten.

Appen | Nach dem schweren Verkehrsunfall in Appen, bei dem am Montag (5. Juli) zwei Mädchen von einem Auto erfasst worden waren, gibt es positive Nachrichten zum Gesundheitszustand der beiden: Sie schweben nicht mehr in Lebensgefahr. Das hat Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg am Donnerstagmorgen (8. Juli) auf Nachfrage von shz.de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.