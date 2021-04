Wohnungsbau nicht zulässig : Das sind die Pläne für den Pinneberger Marktplatz

Die Fläche soll weiter als Parkplatz und Veranstaltungsort dienen. Ein Hotel-Bau ist im Gespräch.

Pinneberg | Der Marktplatz in Pinneberg an der Elmshorner Straße/Friedrich-Ebert-Straße. Ab Juni wird der Sonnabendmarkt in die Innenstadt verlegt, so lautet der Beschluss der Ratsversammlung. Nun gibt es hartnäckige Gerüchte, dass das Gelände für Wohnbau genutzt werden soll. Anfrage der FDP Das allerdings ist falsch, wie die Verantwortlichen der Stadt imme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.