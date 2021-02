Auf Halstenbeker Parkplatz : Betrunkene 41-Jährige fährt mehrfach gegen einen Kleintransporter

Der Besitzer des geschädigten Wagens hatte die Frau dabei beobachtet. Ein Bluttest ergab 2,24 Promille.

Halstenbek | Es rumste gleich mehrmals: Eine Autofahrerin hat am Freitagabend (29. Januar) auf dem Parkplatz einer Wohnanlage in der Dockenhudener Chaussee in Halstenbek einen Vito-Kleintranporter angefahren. Beobachtet wurde sie dabei von dessen Besitzer. Das teilt...

