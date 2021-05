Anstoß: Die HSV-Kolumne : Auch mit Horst Hrubesch gelingt die Bundesliga-Rückkehr nicht

Wende mit der Legende? HSV-Cheftrainer Daniel Thioune muss gehen – die Chancen auf den Aufstieg sind dennoch minimal.

Hamburg | Auch mit Horst Hrubesch auf der Trainerbank wird der HSV den Aufstieg in die Bundesliga vermutlich verpassen. Schlimmstenfalls reichen nicht einmal drei Siege in den drei verbleibenden Spielen für den Sprung in die Erstklassigkeit. So kann es gut sein, dass die Entlassung von Trainer Daniel Thioune am Ende nichts bringt. Beurlaubung von Thioune war...

