Kaum noch Kurzarbeit : Arbeitslosenzahl im Kreis Pinneberg sinkt auch im Oktober weiter

Im achten Monat in Folge hält der Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt in der Region an. Kurzarbeit spielt nur noch in wenigen Betrieben eine Rolle.

Kreis Pinneberg | Die Arbeitslosenzahl im Kreis Pinneberg ist im Oktober weiter gesunken. 8562 Menschen waren im vergangenen Monat ohne Job. Das sind 113 weniger als noch im September. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 4,8 Prozent. Im September waren es 4,9 Prozent. Wirtschaft erholt sich weiter Das liegt vor allem daran, dass sich die Wirtschaft weiter er...

