Krankenstand in SH : Arbeitnehmer im Kreis Pinneberg haben landesweit die wenigsten Fehltage

Hinsichtlich der Fehltage unterscheiden sich die Regionen im Norden. Hinsichtlich der Krankheitsgründe nicht.

Kreis Pinneberg | In Schleswig-Holstein kann den Arbeitnehmern aus dem Kreis Pinneberg keiner das Wasser reichen. Zumindest was die Fehltage angeht. 15,1 Fehltage im Durchschnitt sind landesweiter Spitzenwert. Das hat die Techniker Krankenkasse (TK) ausgewertet. Im Schnitt fehlten die Arbeitnehmer im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein 16,7 Tage. Am häufigsten wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.