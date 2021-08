Ökumenischer Pilgertag : Appens Pastor Frank Schüler lädt zum Pilgern ein

Zur Ruhe kommen, den stressigen Alltag einmal hinter sich lassen und entschleunigen – diese Möglichkeit bekommen Interessierte beim vierten ökumenischen Pilgertag durch das Appener Tävsmoor.

Appen | Pilgern macht glücklich – das weiß auch Pastor Frank Schüler der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Appen. Am Sonntag (19. September) ab 12 Uhr lädt der Seelsorger zum vierten ökumenischen Pilgertag in Appen ein. Gestartet wird um 12 Uhr am Gemeindehaus, Opn Bouhlen 47. Ein Rucksack für den Proviant kann auch nicht schaden. „Als Ausrüstung ben...

