Schulverein gibt Arbeit ab : Vorreiter aus Appen verraten: Das macht eine gute Ganztagsbetreuung aus

Freies Spiel oder viele Kurse? Was macht eine gute Ganztagsbetreuung aus? Das verraten Oliver Levold und Sigrun Scholl, die sich seit vielen Jahren um die Betreuung in Appen kümmern, im Gespräch mit shz.de.

Appen | In der eigenen Ecke warten die Puppenstube und Autos auf interessierte Mädchen und Jungen. Daneben stapeln sich die Gesellschaftsspiele. An den Tischen gibt es verschiedene Bastelangebote. Und draußen warten Buddelkiste und Fahrzeuge auf Abnehmer. Heute ein normales Bild, aber vor 30 Jahren waren sie noch die großen Vorreiter, was Ganztagsbetreuung an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.