Busreise : Appener Heimatverein plant Ausflug nach Eiderstedt

Der Appener Heimatverein plant einen Ausflug nach Eiderstedt. Anmeldungen sind bis zum 7. Oktober möglich.

Appen | Im Oktober geht's nach Eiderstedt. Die Kirchengemeinde und der Heimatverein Appen organisieren einen Ausflug. Am 15. Oktober startet die Busreise um 9.30 Uhr am Appener Bürgerhaus beziehungsweise um 9.45 Uhr in Appen-Etz am Gedenkstein. Dann geht es durch Dithmarschen über Wesselburen zum Eidersperrwerk bei Tönning. Dort kann das imposante Bauwerk ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.