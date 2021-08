Appen : Straßenname zur Kommandeursvilla bleibt – Geschwindigkeitsmesser kommt

Die Appener Politik sah keine Notwendigkeit darin, den Zuweg zur Kommandeursvilla umzubenennen. Geschwindigkeitsanzeigen dagegen sind einstimmig erwünscht.

Appen | So unterschiedlich die Appener Fraktionen in ihren Ansichten und Vorstellungen auch sein mögen – bei der Sitzung des Bauausschusses am Montag, 16. August, waren sie sich dann doch alle einig: Der Antrag auf einen neuen Straßennamen für den Zuweg zur Kommandeursvilla wurde einstimmig abgelehnt, während der Antrag zur Anschaffung von Geschwindigkeitsanz...

