„Appen musiziert“ : Appen: Oktoberfestwoche ab 12. Oktober für den guten Zweck

Vom 12. bis 17. Oktober bietet „28 bar & kitchen“ Getränke für die in diesem Jahr gestartete Aktion „Keine Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ an.

Appen | Einfach etwas Gutes tun und Civilcorurage zeigen: Das ist es, weswegen Ines Twiesselmann, Inhaberin von „28 bar & kitchen“, sich an der in diesem Jahr gestarteten Aktion „Keine Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ beteiligt. Einnahmen gehen zu 100 Prozent an die Aktion In der Zeit vom 12. bis 17. Oktober werden bayerische Spezialitäten angeboten...

