Von der Gemeinde Appen : Das ist bei der Schredderaktion im Ort zu beachten

Die Gemeinde Appen wird diesen Herbst wieder eine Schredderaktion durchführen. Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak (CDU) macht darauf aufmerksam, was zu beachten ist.

Appen | Auch in diesem Jahr führt die Gemeinde Appen wieder eine Schredderaktion durch. Am Montag (25. Oktober) kann in allen Straßen nördlich der Hauptstraße und Unterglinde Busch- und Strauchwerk abgegeben werden, teilt Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak (CDU) mit. Alle Straßen nördlich der Hauptstraße und Unterglinde Am Montag (1. November) geht ...

