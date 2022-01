Bedarf gedeckt : Apotheken im Kreis Pinneberg starten im Notfall mit Corona-Impfungen

Einige Apotheken im Kreis Pinneberg stehen in den Startlöchern: bereit zur Coronaschutzimpfung. Doch an einigen Orten soll der Piks erst bei hohem Bedarf gesetzt werden. Den Job wolle man vorerst den Ärzten überlassen.

Kreis Pinneberg | Es kann losgehen: Die Apotheken können mit Impfungen gegen das Coronavirus starten – zumindest in der Theorie. Durch eine Änderung der Impfverordnung, die seit 11. Januar gilt, ist das möglich. Doch braucht es mehr, als das reine „Go“ zum Impfen durch Apotheken. Am Wochenende (22. und 23. Januar) haben im nördlichsten Bundesland die ersten Schulungen für das Apotheken-Personal begonnen, so Kai Christiansen, Präsident der Apothekerkammer Schleswig-Holstein. Insgesamt soll es drei Schulungs-Wochenenden geben. Impfangebot in Apotheken hat Steigerungspotenzial 150 Teilnehmer lernen dann, wie die Coronaschutzimpfung zu setzen ist und was es sonst zu beachten gibt. „Beispielsweise auch, was zu tun ist, wenn jemand eine Impfreaktion haben sollte“, erläutert Christiansen. Apotheker können sich jedoch auch an anderen Stellen schulen lassen. Insgesamt gebe es laut Christiansen 613 Apotheken in Schleswig-Holstein. Er geht davon aus, dass es an 200 von ihnen künftig möglich sein werde, sich gegen Corona impfen zu lassen. Wie viele Apotheken genau mit machen, werde sich erst noch zeigen und nach Christiansens Einschätzung auch noch steigern. Wichtig: Kontakt zwischen Ärzten und Apotheken Denn außer der Schulung des Personals sind auch andere Faktoren zu beachten. Einerseits sollte es eine Absprache mit Ärzten geben. Denn einige seien von dem Impfangebot in Apotheken nicht so begeistert. Dabei gehe es um das Prinzip „Schuster bleib bei deinen Leisten“, so Christiansen. Auch einige Apotheken reagierten reserviert gegenüber des Vorschlags, eben weil es eine Trennung beider Berufe gibt. Auch interessant: Kommentar: Zur Impfung in die nächste Apotheke – endlich Das Argument sei, dass Ärzte dann auch Arzneimittel herausgeben könnten, was nicht deren Spezialgebiet entspricht. „Ich kann das schon verstehen. Mein Appell an Apotheker und Ärzte ist aber, dabei zusammen zu arbeiten.“ Das Gespräch vor Ort sei wichtig. Der Bedarf, dass wir zusätzlich Impfungen anbieten, ist nicht da. In Elmshorn und Quickborn wird das ähnlich gesehen. „Ich will den Ärzten nicht in die Quere kommen“, lautet Gunnar Stehrs Devise. Er ist Inhaber der quickborner Pinnau Apotheke. „Die Ärzte und das Impfzentrum hier machen einen guten Job. Der Bedarf, dass wir zusätzlich Impfungen anbieten, ist nicht da“, ist er der Auffassung. Sein Team habe zwar die theoretische Schulung absolviert und auch die praktische würde für den Fall der Fälle organisiert werden. „Das wird vermutlich aber erst interessant, wenn es einen Totimpfstoff für Omikron gibt oder ähnliches.“ Vorangegangene Impfaktionen gemeinsam mit Ärzten in seiner Apotheke hätten jedoch gezeigt: Der Bedarf ist gerade nicht da. Mein Eindruck ist, dass die Praxen im Kreis Pinneberg einen überragenden Job machen. Jan Henning Staggenborg, der mehrere Apotheken in Elmshorn betreibt, handhabt es ähnlich. „Mein Eindruck ist, dass die Praxen im Kreis Pinneberg einen überragenden Job machen.“ Er wolle sich nicht in den Job der Ärzte reindrängen, wenn es gar nicht nötig ist. „Wir sind etwas zu spät dran, glaube ich.“ Im Dezember hätte das zusätzliche Angebot von Apothekern mehr Sinn gehabt, so Staggenborg. Bereit ist jedoch auch sein Team: 14 Mitarbeiter hätten die entsprechende Schulung absolviert. „Wenn es nötig wird, wegen einer vierten Impfung zum Beispiel, können wir loslegen. Denn dann geht es in erster Lage um die Menschen. Wer Impft, ist dann erstmal zweitrangig.“ Der gute Kontakt zu Ärzten solle im Ernstfall zur Einordnung der Lage für Staggenborg führen. Weiterlesen: Impfen in der Apotheke? Im Kreis Pinneberg schon bald möglich Christiansens Ansicht nach können Apotheken ganz andere Personenkreise erreichen. „Das Angebot ist niedrigschwelliger“, sagt er. So könne beispielsweise jemand, der sich beim Hausarzt nicht impfen lässt, weil es vielleicht zeitlich nicht passt, es nach der Arbeit in einer Apotheke machen lassen. Wenn das Angebot bei Ärzten oder Impfzentren in der Umgebung jedoch ohnehin nicht ausgelastet sei, könne es auch sein, dass sich ein zusätzliches Angebot nicht lohnt. Apotheken brauchen extra Räume zum Impfen Außerdem müssen die Räumlichkeiten in den Apotheken vorhanden sein. Das ist nicht überall der Fall. Es müsse geordnet von statten gehen, denn eine Impfung gegen Corona sei nicht mal nebenbei gemacht, betont Christiansen. „Was nicht geht, ist, dass Impfwillige sich nebenbei zwischen Einkaufskörben eine Injektion abholen.“ Es brauche einen separaten Raum und die Möglichkeit, nach der Impfung in der Apotheke zu verweilen, falls es eine Impfreaktion gibt. Die Arzneimittelausgabe in Apotheken dürfe unter dem Impfangebot außerdem nicht leiden. Innerhalb von 24 Stunden wären wir bereit. Bei der Staggenborg Apotheke im E-Center A23 sei das keine Hürde. „Wir haben oben die Teststation, das könnten wir dann für Impfslots nutzen.“ Der Plan sei, dann eine Hotline oder Online-Termine anzubieten. „Innerhalb von 24 Stunden wären wir bereit“, so Staggenborg. Sobald die Technik steht, kann es losgehen Weiterhin gilt es noch organisatorische Dinge zu klären. „An der Technik wird auf Hochtouren programmiert“, so Kai Christiansen. Es muss für die Apotheken möglich sein, die durchgeführten Impfungen an das Robert Koch Institut (RKI) zu melden. Außerdem müsse die Honorierung für die Impfung auf digitalem Weg auch für die Apotheken ermöglicht werden. Hinzu kommt der Impfstoffbezug. Zwar bekommen Apotheken auch die Dosen für Ärzte, diese sind dann jedoch nicht fürs Impfen in den Apotheken gedacht, so Christiansen. In der Elbmarsch-Apotheke in Heist wartet Apothekerin Maria Mowinski nur noch auf den Impfstoff und die Überwindung der technischen Hürden. Ansonsten steht alles auf Impfen – jedoch zu festen Zeiten. Denn Analog zur Arzneimittelversorgung sei das Angebot nicht darstellbar. „Das macht man nicht einfach mal so nebenbei. Es wird Impfangebote zu festen, planbaren Zeiten geben“, sagt sie. Weiterlesen: Auch in der Heistmer Apotheke kann man sich bald impfen lassen Bei der Adler-Apotheke in Pinneberg klingt es ähnlich: „Wir brauchen quasi nur noch den Impfstoff“, so Inhaber Christopher Schwartz. Auch bei Ihm solle es dann mit Terminvergabe laufen. Vermutlich online über die Webseite, sagt er. Es könne jedoch auch telefonisch geregelt werden, wenn jemand kein Internet hat. „Wir wollen einfach sicher gehen, dass die knappen Ressourcen nicht verschwendet werden.“ Zusätzlich müssen die Apotheken das Impfangebot ihren Versicherungen melden. „Das kann die Versicherungssumme natürlich erhöhen“, merkt Kai Christiansen an. Und: Das geschulte Personal muss gegen Hepatitis geimpft sein. Wir können damit vielleicht einen anderen Personenkreis ansprechen. Trotz allem sieht Christiansen die Möglichkeit für eine Coronaschutzimpfung als einen Schritt in die richtige Richtung. „Wir können damit vielleicht einen anderen Personenkreis ansprechen, der anderswo skeptisch war.“ Seiner Einschätzung nach könne es Anfang – spätestens Mitte – Februar mit den Coronaschutzimpfungen in Apotheken losgehen. ...

