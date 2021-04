Anstoß: Die HSV-Kolumne : Der zweite Anzug passt: Hamburg ist in der Breite Spitze

Die Bankdrücker sind plötzlich wichtig. Spieler wie Manuel Wintzheimer und Khaled Narey halten den HSV im Aufstiegsrennen.

Hamburg | In der Breite liegt die Spitze. Die Siege in Bochum und Heidenheim brachten den HSV nicht nur dem Aufstieg näher. Sie zeigten auch, dass der Kader in der Lage ist, Ausfälle aufzufangen. Diesen Eindruck hatte man in weiten Teilen der Hinrunde nicht, als die Reservisten zu selten Durchschlagskraft zeigten. Damals war die HSV-Bank zwar mit prominenten Na...

