Aufforstung : Anpflanzen in Ellerbek für alle: Klimawald bekommt Bäume und Büsche

Ans Eingepflanzte geht es Ende November in Ellerbek: Die Bäume sollen von möglichst vielen Freiwilligen in die Erde gebracht werden.

Ellerbek | Es geht an die Spaten: Die Stiftung Klimawald pflanzt am Sonnabend (20. November) zwischen 10 und 15 Uhr Laubbäume. Diese finden auf der etwa 1,2 Hektar großen Fläche am Tangstedter Mühlenweg in Ellerbek eine neue Heimat und sorgen so für eine Aufforstung. Baumpflanzen ist für jeden etwas Für dieses Vorhaben braucht die Stiftung Klimawald Hilfe ...

