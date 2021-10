Anmeldungen laufen : Wer schafft beim Herbstlauf die meisten Runden um Rellingens Sportplatz?

Eigentlich sollte es ein herbstliches Pendent zum Krupunder Seelauf sein – doch die Organisatoren mussten von Halstenbek nach Rellingen umziehen. Gelaufen wird zugunsten der Bürgerstiftung.

Rellingen | Auf dem Sportplatz am Ellerbeker Weg in Rellingen soll es rund gehen: Am Sonnabend (16. Oktober) findet dort der erste Herbstlauf statt. Der Rellinger Michael Herrmann steht hinter der Aktion. Laufen mit Transpondern zur Zeiterfassung Herrmann ist bereits beim Storchenlauf in Tangstedt und beim Seelauf in Halstenbek-Krupunder mit dabei. Der Herb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.