Vom Festland zur Insel : Als erster Mensch: André Wiersig will von SPO nach Helgoland schwimmen

Der 49-jährige Paderborner, der schon zahlreiche Langstreckenschwimmen erfolgreich bewältigt hat, will als erster vom Festland zur Hochseeinsel kraulen. Mindestens zwölf Stunden wird er im Wasser sein.

Helgoland | Ungefähr zwei Stunden und 15 Minuten benötigen Touristen, die mit einem Motorschiff von St. Peter-Ording nach Helgoland fahren. Diese 48,5 Kilometer lange Distanz will André Wiersig in diesem Sommer schwimmend zurücklegen: „Weit draußen, wo ich kein Land mehr sehe, bei meterhohen Wellen sowie Eiseskälte, den Strömungen ausgesetzt und in Begleitung all...

