Corona im Kreis Pinneberg : Am Sonntag: Kreis überschreitet Inzidenzwert von 100 zum zweiten Mal in Folge

113 neue Corona-Fälle am Wochenende bedeuten, dass die Inzidenz nun bei 106 liegt.

Kreis Pinneberg | Jetzt ist es doch soweit: Der Kreis Pinneberg hat am Wochenende erneut den kritischen Inzidenzwert von 100 überschritten. Laut der Landesmeldestelle lag der Wert am Samstagabend (27. März) bei 104,7, am Sonntagabend stieg er weiter auf 106,31 (28. März), wie Berechnungen von shz.de ergaben. Die Inzidenz liege damit zum zweiten Mal in Folge über 100, t...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.