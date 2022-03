93 Wohneinheiten Am Rosenkamp : Miete und Eigentum: So können Rellingens Senioren künftig wohnen

Noch wird an der neuen Straße am Ellerbeker Weg gebaut, die ersten Mieter sind aber schon eingezogen. Auch die neue DRK-Begegnungsstätte nimmt langsam Form an.

Rellingen | Die Bagger rollen seit Anfang 2021: In Rellingen entsteht derzeit am Ellerbeker Weg auf knapp 19.000 Quadratmetern ein Seniorenwohnpark mit insgesamt neun Mehrfamilienhäusern und fünf Bungalows, rund herum um die neue DRK-Begegnungsstätte und Tagespflege. Noch sind die Bauarbeiter im Einsatz, überall steht schweres Gerät – doch die ersten Häuser sind ...

