Am 17. Mai : Rellingen hisst Regenbogenflagge gegen Homophobie

Die Fahnenhissung findet zum Internationalen Tag gegen Homophobie statt. Diskriminierung werde nicht geduldet.

Rellingen | Bunt wird's am Rellinger Rathaus: Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) und die Gleichstellungsbeauftragte Nina Timmermann hissen am Montag (17. Mai) gemeinsam die Regenbogenflagge. Anlass ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, der seit 2005 immer am 17. Mai begangen wird. Timmermann informiert: Die Regenbogenfahne wer...

