Vertreter aus allen Fraktionen : So arbeitet Rellingens neuer Klimabeirat

Am 3. August hat sich der neue Beirat der Gemeinde konstituiert. Es soll beim Thema Klimaschutz eine Bürgerbeteiligung und auch Veranstaltungen geben.

Rellingen | Geschafft: Der neue Klimabeirat der Gemeinde Rellingen wurde erfolgreich zusammengesetzt und hat sich am Dienstag (3. August) konstituiert. Seine Aufgabe wird es sein, auf Klimaschutzmaßnahmen in der Gemeinde zu achten. „Damit intensiviert die Gemeinde Rellingen ihre Bestrebungen zum Klimaschutz“, heißt es aus dem Rathaus. Zudem will die Gemeinde eine...

