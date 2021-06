Leichtathletik : Aktive der LG Wedel-Pinneberg holen drei U20-Landesmeistertitel

Bei den gemeinsamen Titelkämpfen von Hamburg und Schleswig-Holstein belegen Jette Beermann, Julia Kirschnick und Marlene Lang den ersten Rang. Auch Aktive der LG Elmshorn erreichen vordere Platzierungen.

Kreis Pinneberg | Viel Wasser zum Trinken und Abkühlen benötigten am Wochenende 19./20. Juni die Aktiven, die an den gemeinsamen Leichtathletik-Landesmeisterschaften von Hamburg und Schleswig-Holstein teilnahmen. Bei hohen Temperaturen sprang Julia Kirschnick auf der Jahnkampfbahn in Hamburg-Winterhude im Stabhochsprung am höchsten: Erstmals erreichte die Athletin der ...

