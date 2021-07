Aktionstag der Jugendwehren : Kreis Pinneberg: Nach Corona endlich wieder feiern und spielen

Rund 220 Kinder und Jugendliche haben am Sonnabend (24. Juli) an einem Aktionstag teilgenommen. Nach einigen Aufgaben stand ein Kinoabend mit Vollverpflegung an.

Tornesch-Ahrenlohe | Die Jahreshauptversammlung im Februar 2020 war coronabedingt die letzte Großveranstaltung der Jugendfeuerwehren im Kreis Pinneberg. „Ich dachte, ich muss die alle mal wieder sehen und zurückholen“, sagte Gerlinde Langeloh am Sonnabend (24. Juli). Die Kreisjugendfeuerwehrwartin hatte zusammen mit dem Kreisjugendfeuerwehrausschuss zum Aktionstag rund um...

