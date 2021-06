Aktion „Offener Garten“ : Halstenbeker Familien präsentieren Blütenpracht und Tierhaltung

Am 12. Juni können Interessierte Bienenstöcke, Hühner und Pflanzen ansehen. Hobby-Gärtner Jürgen Heidorn informiert über sich und seine Mitstreiter.

Halstenbek | Lange waren wir wegen der Corona-Pandemie in den eigenen vier Wänden eingesperrt und die ersten schönen Tage zeigen: Die Menschen zieht es raus in die Natur. Sinkende Fallzahlen machen jetzt auch erste Veranstaltungen möglich – dazu zählt auch in diesem Jahr die Aktion „Offener Garten“. In der Gemeinde Halstenbek zeigen sieben Familien, was sie Schöne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.