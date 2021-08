Abschluss des Stadtradelns : Rellingen lädt zum Rad-Aktionstag ein

Die Siegerehrung für Rellingens Pedaltreter vom Stadtradeln steht an – aber nicht nur: Auf dem Arkadenhof gibt es am 21. August einen Parcours, Fahrradcodierungen und eine Versteigerung.

Rellingen | Eine der wenigen Veranstaltungen, die während des Corona-Lockdowns stattfinden konnten, war 2020 und 2021 das Stadtradeln: Bewegung allein oder mit dem eigenen Haushalt an der frischen Luft mit genügend Abstand. Was hingegen im vergangenen Jahr nur in ganz kleinem Rahmen erlaubt war, war die Siegerehrung, zu der in Rellingen eigentlich ein Fest auf de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.