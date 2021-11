Woche der Abfallvermeidung : Kreis Pinneberg, Awo und Gab sammeln Spenden für Sozialkaufhäuser

Nicht alles, was älter und benutzt ist, gehört auch direkt in den Müll. Dafür werben Kreisverwaltung, Awo und Gab in der Europäischen Woche der Abfallvermeidung.

Kreis Pinneberg | Unter dem Motto „sustainable communities“ (nachhaltige Gemeinschaften) haben sich die Kreisverwaltung Pinneberg, die Awo Bildung und Arbeit sowie Gab Umwelt Service zusammengetan, um gemeinsam im Zuge der europäischen Woche der Abfallvermeidung Sachspenden zu sammeln. Gemeinschaft für mehr Nachhaltigkeit Dabei geht es um gut Erhaltenes wie etwa ...

