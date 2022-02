Ab Sommer : Kreis Pinneberg sucht Öko-Bufdi für Klimaleitstelle

Von der Schule in den praktischen Klimaschutz: Das ist in der Klimaleitstelle möglich. Interessierte können sich noch bis zum 28. Februar bewerben.

Kreis Pinneberg | Im Sommer machen hunderte Schüler im Kreis Pinneberg ihren Abschluss. Wer danach das Klima schützen will, kann unter anderem den ökologischen Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) machen. Das geht auch in der Klimaleitstelle des Kreises Pinneberg. Interessierte können sich noch bis zum 28. Februar bewerben. Der Freiwilligendienst beginnt am 1. August un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.