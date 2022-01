Mit drei Promille auf der A23 : Bei Pinneberg-Süd: VW-Fahrer stößt mit Polizei-Streife zusammen

Ein Betrunkener hat bei seiner Alkoholfahrt am Dienstagabend (18. Januar) mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet und Schaden an einem Streifenwagen verursacht.

Kreis Pinneberg | Eine Alkoholfahrt von einem 40-jährigen Mann aus dem Kreis Pinneberg hat am Dienstagabend (18. Januar) zu einem Verkehrsunfall auf der A23 geführt. Die Polizei sucht nach Zeugen. VW-Fahrer gerät mehrfach in den Gegenverkehr An der Kreuzung Westring/Quickborner Straße/Elmshorner Straße in Pinneberg ist der Fahrer mit seinem metallicblauen VW T-Ro...

