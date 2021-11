Abfahrt eine Stunde gesperrt : A23 bei Pinneberg: Oldtimer bei Brand stark beschädigt – Fahrer verletzt

Der Fahrer versuchte noch, sein Auto selbst zu löschen. Dabei zog er sich Verletzungen zu.

Pinneberg | Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwochnachmittag (24. November) zu einem gemeldeten Autobrand mit verletzter Person auf die A23 in Höhe Pinneberg gerufen worden. Der 82-jährige Fahrer eines VW-Oldtimer war laut Polizeiangaben gegen 14.10 Uhr auf der A23 in Richtung Hamburg unterwegs, als er in der Ausfahrt Pinneberg-Mitte eine Rauchent...

