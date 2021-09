Bauarbeiten im Kreis Pinneberg : A23-Abfahrt Elmshorn wird für sechs Stunden gesperrt

Am 28. September ist die Abfahrt in Richtung Heide wegen Bauarbeiten nicht möglich. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Kreis Pinneberg | Die Autobahnabfahrt von der A23 nach Elmshorn in Fahrtrichtung Heide wird am Dienstag, 28. September, von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Auffahrt auf die A23 von Elmshorn aus in Richtung Heide bleibt dagegen offen. Wer über die A23 nach Elmshorn möchte, der kann die Umleitung 125 ab der Anschlussstelle Tornesch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.