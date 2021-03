Kreis Pinneberg : Grüne kämpfen auf allen Ebenen gegen den Ausbau der A23

Die Autobahn-Erweiterung ist aus Sicht der Grünen aus der Zeit gefallen. Sie setzen sich für den Ausbau des ÖPNV ein.

Kreis Pinneberg | Die Front gegen den geplanten Ausbau der Autobahn 23 wächst weiter: Am Mittwoch haben sich in einer Pressekonferenz Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen auf Orts-, Kreis-, Landes- und Bundesebene gemeinsam gegen das Bundesprojekt positioniert. Für die Bundestagsabgeordnete Ingrid Nestle ist der sechsspurige Ausbau der stauanfälligen A23 zwischen den An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.