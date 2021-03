Kreis Pinneberg : A23-Ausbau: Das denken SPD, FDP und CDU in Halstenbek über die Pläne

Die A23 soll ab 2029 auf sechs Spuren erweitert werden. Die Politik reagiert unterschiedlich.

Halstenbek | Die stauanfällige Autobahn 23 (A23) soll zwischen der Anschlussstelle Tornesch im Kreis Pinneberg und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest auf sechs Spuren erweitert werden. Die Halstenbeker Grünen lehnen dieses Vorhaben entschieden ab. Was aber denken SPD, FDP und CDU in Halstenbek über den Ausbau der A23? Die SPD übt Kritik an dem sechsspurigem A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.