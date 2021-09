A. Beig-Aktion : Das sind die glücklichen Sieger des Gewinn-Sommers

Auch in diesem Jahr hat der A. Beig-Verlag gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus der hiesigen Geschäftswelt vielfältige Preise vergeben. Wir stellen die Sieger des Gewinn-Sommers vor.

04. September 2021, 06:27 Uhr

Kein Fake: 500-Euro-Gewinn

In Pinneberg, Halstenbek und Schenefeld sind die drei Mitglieder der Band Fettes Brot aufgewachsen. Mit dieser Antwort auf unsere Gewinn-Sommer-Frage haben Theresa Treichel aus Heist und Karen Büchert aus Wedel das große Los gezogen. Sie gewannen jeweils Einkaufsgutscheine im Wert von 500 Euro für die Geschäfte und Restaurationsbetriebe im „Stadtzentrum“ Schenefeld.

„Das war das erste Mal, dass ich bei der Gewinn-Aktion mitmachte, und dass ich gleich gewonnen habe, freut mich riesig“, sagte Theresa Treichel bei der Gewinnübergabe. Was sie mit den Gutscheinen einkaufen möchte, konnte sie allerdings noch nicht sagen. „Ich habe drei Kinder, da wird es sicher nicht schwerfallen, etwas Passendes zu finden“, war ihre Aussage.

Schon mehrmals ihre Antworten auf die verschiedenen Fragen der Gewinn-Sommer-Aktion hat Karen Büchert beim A. Beig-Verlag abgegeben. „Als der Anruf über den Gewinn kam, dachte ich zuerst, dass das ein Fake ist“, sagte sie. Jetzt freut sie sich ebenso und weiß auch schon, was sie gerne im „Stadzentrum“ einkaufen möchte: „Ich brauche ein neues Handy, da kommt der Gutschein gerade richtig“, betont sie.

„Jetzt hat es endlich geklappt“

„Ich spiele seit 30 Jahren Lotto und habe auch an den Gewinn-Sommer-Aktionen des A.Beig-Verlags teilgenommen, aber noch nie etwas Größeres gewonnen. Jetzt hat es endlich geklappt“, freute sich Wolfgang Anton aus Pinneberg. Er hatte die Frage nach den Bauwerken in Pinneberg und Elmshorn mit der Antwort "Wasserturm" richtig beantwortet und gewann den Jacksonville-4-Gasgrill im Wert von knapp 900 Euro, der vom Hass+Hatje Hagebaumarkt in Rellingen zur Verfügung gestellt wurde.

Tim Rutenbeck, stellvertretender Marktleiter, übergab den hochwertigen Grill an den Gewinner und verdeutlichte dabei noch einmal die Vorteile des Gerätes. „Durch die vier Grillbereiche können unterschiedliche Speisen gleichzeitig fertig werden, eine Extra-Warmhaltefläche ist ebenso integriert wie ausreichend Platz für eine 11-Kilogramm-Gasflasche“, erklärte er. Zudem gebe es auch noch eine stylische Beleuchtung der Regler und auf Wunsch weiteres Zubehör.

„Bislang haben wir in unserem Garten und auf der Terrasse immer mit Holzkohle gegrillt. Mit dem neuen Gasgrill wird es sicher schneller gehen“, sagte Anton bei der Gewinnübergabe.

Mit „Safari“ geht es auf Tour

Carsten Rieger aus Tornesch kann jetzt mit seinem neuen Treckingrad „Safari“ der Firma Böttcher auf Tour gehen. Der Programmierer hatte wie viele andere Teilnehmer unserer Gewinn-Sommer-Aktion die Frage nach dem Bienenmuseum in Moorrege richtig beantwortet.

Bei der Übergabe des Preises, der von der Fahrrad-Börse in Elmshorn, Langelohe 65, zur Verfügung gestellt wurde, verdeutlichte Inhaber Daniel Sauter noch einmal die Highlights des rund 1100 Euro teuren Rades. „Das Safari ist ein alltagstaugliches Trekking-Rad für alle Fälle mit einem stabilen Rahmen aus Chrom-Molybdän, der technisch begeistert und den höchsten Ansprüchen genügt“, erklärte er. Das Bike ist unter anderem mit einer Shimano-8-Gang-Schaltung mit Rücktritt und LED-Scheinwerfer ausgestattet.

„Ich freue mich sehr über den Gewinn, da ich ein passionierter Radfahrer bin. Wo es geht, lasse ich das Auto stehen und fahre Rad“, sagte Rieger. Bei Gewinnspielen nehme er nicht regelmäßig teil. Umso größer war seine Überraschung, als er die Nachricht vom Gewinn erhielt.

„Wer nicht mitmacht, kann auch nicht gewinnen“

„Wer nicht mitmacht, der kann auch nicht gewinnen.“ Nach diesem Motto handeln Ute und Jörg Ossenbrüggen aus Pinneberg. Und damit gewann Ute bei der Gewinn-Sommer-Aktion des A. Beig-Verlags das iPad Pro, das von der VR Bank in Holstein zur Verfügung gestellt wurde.

„Wir nehmen oft an Gewinnspielen teil und haben im vergangenen Jahr schon einmal eine Jahreskarte für den Wildpark Eekholt gewonnen. Jetzt freuen wir uns, dass wir das iPad erhalten“, sagte Jörg Ossenbrüggen, der für seine verhinderte Ehefrau das Tablet entgegennahm.

„Wir haben demnächst Urlaub und werden uns dann intensiv mit dem iPad beschäftigen können. Bislang hatten wir noch kein Tablet mit einem Apple-System. Aber da werden wir uns sicher schnell einarbeiten“, betont Ossenbrüggen.

VR-Bank-Regionalleiter Morten Höher, der den über 600 Euro teuren Gewinn überreichte, erklärte bei der Übergabe, dass viele Kunden der Bank bereits online ihre Geschäfte tätigen. „Und auch bei der persönlichen Beratung setzen wir iPads ein“, war seine Aussage.

Zum ersten Mal mitgemacht und gleich gewonnen

Im Juni 1952 wurden zum ersten Mal Schiffe am Willkomm Höft in Wedel begrüßt. Diese Antwort auf unsere Gewinn-Sommer-Frage hatten neben vielen anderen Teilnehmern Petra Wollenweber aus Kummerfeld und Tim Schlesselmann aus Rellingen richtig abgegeben. Und ihr Mitmachen wurde jetzt belohnt. Sie gewannen den Wochenpreis des Elmshorner Gartencenters Rostock, die stylische Gartenleuchte Jooulys com Music 65 Pro L, die gleichzeitig auch als Lautsprecher, der kompatibel mit Alexa Echo ist, Eiskühler oder Pflanzenbehälter genutzt werden kann.

„Bei so vielen attraktiven Preisen muss man einfach mitmachen. Und das mach ich schon seit längerer Zeit. Jetzt hat es auch mit dem Gewinnen geklappt“, freute sich Tim Schlesselmann bei der Preisübergabe im Gartencenter. „Und ich habe doch tatsächlich erst das erste Mal mitgemacht und gleich gewonnen. Das ist prima“, war Petra Wollenwebers Aussage. Beide Gewinner haben in Garten und auf der Terrasse ausreichend Platz, um die Leuchte richtig in Szene zu setzen.

Mit Brett und Paddel auf den Appener Baggersee

„Lüttensee“ war die richtige Antwort auf unsere Gewinn-Sommer-Frage nach dem Namen des neu angelegten Sees in einem Tornescher Neubaugebiet. Neben vielen anderen Teilnehmern beantworteten Sabine Glismann aus Heede, Christian Knabe aus Schenefeld und Benjamin Kahn aus Hamburg diese Frage richtig und hatten Glück: Sie wurden als Gewinner der drei Stand-up-Paddle-Schnupperkurse für die ganze Familie gezogen. Sponsor waren die Stadtwerke Elmshorn als Premiumpartner des Elmshorner MTV, der diese Kurse anbietet.

Jetzt werden die Familien der Gewinner demnächst auf dem Appener Baggersee mit dem Einmaleins des Stand-up-Paddlings vertraut gemacht. „Das war das erste Mal, dass ich in diesem Sommer an der Aktion teilgenommen habe. Ich freue mit sehr über den Gewinn“, sagte Christian Knabe. „Wenn ich auf der Alster mit dem Kanu unterwegs bin, sehe ich viele Stand-up-Paddler. Jetzt kann ich das selber mal probieren“, freute sich Benjamin Kahn. Und für Sabine Glismann kommt dieser Kursus gerade richtig. „Wir haben uns in diesem Sommer im Urlaub auf Fehmarn ein Board gekauft. Da passt der Gewinn genau“, sagte sie.

„Die Gartenlounge passt genau auf unsere Terrasse“

Welches ist der höchste Berg im Kreis Pinneberg? Diese Abschlussfrage unserer Gewinn-Sommer-Aktion beantwortete Jana Märzke aus Rellingen neben vielen anderen Teilnehmern mit „Der Pinneberg“ richtig und gewann die Gartenlounge, die vom Möbelhaus Schulenburg in der Haltenbeker Wohnmeile zur Verfügung gestellt wurde. Der Pinneberg ist die mit 61,3 Metern höchste Erhebung der Nordseeinsel Helgoland und damit des Kreises Pinneberg.

„Ich habe in den letzten Jahren immer beim Gewinn-Sommer mitgemacht. Klasse, dass ich nun ausgelost worden bin. Das ist das erste Mal, dass ich einen so wertvollen Preis gewinne“, sagte Jana Märzke bei der Übergabe der Gartenlounge im Möbelhaus. „Die Sitzgarnitur und der Tisch passen genau auf unsere Terrasse. Jetzt wollen wir hoffen, dass es noch ein paar schöne Tage und Abende gibt, damit wir dann wir unseren Gewinn auch noch genießen können“, war ihre Aussage.