Region Pinneberg in Kürze : +++ 841 neue Wohnungen im Kreis Pinneberg +++ Neuer Postshop im Rellingen +++ 20. Holsteiner Apfeltage eröffnet +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

29. August 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Der Bauboom im Kreis Pinneberg ist ungebrochen: 841 neue Wohnungen sind bereits im ersten Halbjahr dieses Jahres genehmigt worden. Das hat die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamts mitgeteilt. In Jubel bricht die Gewerkschaft dennoch nicht aus. Vielmehr kritisiert sie Personalmangel in den Bauämtern. Gäbe es diesen nicht, könne noch mehr gebaut werden, was positive Auswirkungen auf die Mieten hätte.

Rellingen Seit dem 20. August leitet die Rellingerin Yade Kirlangicli in der Rellinger Hauptstraße 74 einen Postshop für alle Bedürfnisse. Vor allem für Paket-Dienstleistungen. Die Filiale liegt direkt im Ort, der Service wird nahtlos von der DHL-Filiale um die Ecke übernommen, dessen Vertrag mit der Post Ende des Monats ausläuft. Kirlangicli führt zudem seit zehn Jahren einen Postshop in Poppenbüttel.

Elmshorn Die 20. Holsteiner Apfeltage wurden am Dienstag offiziell eröffnet. Apfelkönigin Jaqueline I. verteilte beim traditionellen Apfelfrühstück Äpfel an die Organisatoren um Lebrecht von Ziehlberg. Von Samstag,1. September, bis Mittwoch, 31. Oktober, dreht sich in der Holsteiner Marsch alles um die kleine runde Frucht. Außer den traditionellen Führungen über Obstplantagen, Gottesdienste und dem Holmer Apfelfest gibt es in diesem Jahr etwas Neues: In Elmshorns Berufsschule backt Bäckermeister Winfried Scheidweiler Apfelbrot.

Schenefeld Fast ein Jahr ist es her, dass der Nutzerbetrieb der Forschungseinrichtung European XFEL in Schenefeld gestartet ist. Nun haben Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut die erste Publikation in einem Fachmagazin veröffentlicht. Dabei ging es vor allem um die Verkürzung der Messzeit bei Untersuchungen von dreidimensionalen Strukturen von Eiweißmolekülen im Strahl des Röntgenlasers.

Hamburg Manchmal reisen auch Autofahrer mit der Bahn und nehmen ihr Fahrzeug gleich mit. Der Bahnhof Hamburg-Altona ist für sie das Tor zum Norden. Ein Umweltverband hat sich zu ihrem Anwalt gemacht und per Gericht das zweitwichtigste Städtebauprojekt Hamburgs gestoppt.Der Bahnhof Altona ist deutschlandweit bekannt – als Endstation. Bis 2024 sollte er als Durchgangsbahnhof zwei Kilometer weiter nördlich neu gebaut werden. Aber daraus wird so schnell nichts, weil das Hamburger Oberverwaltungsgericht die bisherige Planung in einer Eilentscheidung für rechtswidrig erklärt hat. Grund dafür ist die ungewisse Zukunft der Autoverladestation.

Schleswig-Holstein Wegen Mordes an einer 17-Jährigen muss sich ein 18-Jähriger vom 4. September an vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtig aus Afghanistan stammenden Angeklagten vor, Mireille aus niederen Beweggründen mit 14 Messerstichen am 12. März getötet zu haben, wie ein Sprecher des Landgerichts am Dienstag mitteilte. Laut Ankläger soll der Mann aus Eifersucht gehandelt haben, weil das Mädchen in den Wochen zuvor eine andere Beziehung eingegangen sei.