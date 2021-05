Vorsicht vor Trickbetrügern : 84-Jährige wird in Pinneberg beklaut: Schmuck und Bargeld weg

Eine unbekannte Frau, die sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung verschafft hat, stiehlt einen vierstelligen Geldbetrag und Wertgegenstände. Die Polizei sucht jetzt Zeugen und Hinweisgeber.

Avatar_shz von Klaus Plath

20. Mai 2021, 12:41 Uhr

Pinneberg | Wie die Polizei shz.de mitgeteilt hat, hat es am Mittwoch (18.Mai) einen Trickdiebstahl gegeben, bei dem eine 84-Jährige Frau aus Pinneberg bestohlen worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte eine unbekannte Frau gegen 10 Uhr an der Wohnungstür der alten Dame, die an der Schöneberger Straße zuhause ist. Die Klingelnde gab an, einen Nachbarn der Seniorin besuchen zu wollen, der nicht zu Hause sei. Die angebliche Besucherin fragte die Seniorin nach etwas zum Schreiben.

Täterin hielt sich 30 Minuten in der Wohnung auf

Die 84-Jährige bat die Frau daraufhin hinein. Die Unbekannte verwickelte die Pinnebergerin in ein längeres Gespräch und verließ erst nach ungefähr einer halben Stunde die Wohnung. Wenig später bemerkte die Geschädigte das Fehlen von Wertgegenständen beziehungsweise einem vierstelligen Bargeldbetrag.

Die Unbekannte soll zirka 50 Jahre alt und von kräftiger Statur sein. Sie hatte schwarze Haare und ein rundes Gesicht. Das Polizeirevier Pinneberg bittet unter Telefon (04101) 2020 um sachdienliche Hinweise.