800 Euro für verstopften Abfluss

Dubiose Firmen ziehen Unwissenden unverhältnismäßig viel Geld aus der Tasche – und tun das teils unter falschem Namen

von Finn Warncke

17. September 2018, 16:00 Uhr

Ist der Abfluss verstopft, gibt es zwar diverse Hausmittel, um das Problem zu lösen. Wenn das nichts hilft, suchen viele Betroffene nach professioneller Hilfe. Dienstleistungen für Sanitärarbeiten und Rohrreinigungen gibt es im Kreis Pinneberg zuhauf. Und auch im Internet ist ein Notdienst-Eintrag schnell gefunden. Unwissende können dort aber schnell den Überblick verlieren. Ein unüberlegter Klick, ein kurzes Telefonat – schon ist der vermeintliche Notdienst unterwegs. Und Vermehrt nutzen Abzockfirmen dieses Unwissen aus.

Die böse Überraschung kommt mit der Rechnung. Teils 800 Euro für nicht mal eine Stunde Arbeit – und das auch noch unter falschem Firmennamen. So geschehen bei der Rohrreinigungsfirma Klaus aus Rellingen. „Ein Kunde rief bei uns an, warum er bei unserem Notdienst plötzlich 800 Euro bezahlen musste“, berichtet Herbert Peters* (Name von der Redaktion geändert) von der Firma Klaus. Der angebliche Notdienstmitarbeiter verlangte nach getaner Arbeit noch an der Tür die Bezahlung. Und gab auf Nachfrage an, dass er für die Rellinger Firma arbeiten würde. „Unsere Mitarbeiter sind gar nicht dazu bemächtigt, an der Tür eine Rechnung auszustellen“, erläutert Peters. Ein weiteres Problem für die abgezockten Verbraucher: die Störung sei gar nicht richtig behoben worden. Die Firma Klaus habe anrücken und die Verstopfungen ordnungsgemäß beseitigen müssen – weitere Kosten für die Geschadeten.

Zwei Mal sei so ein Vorfall bereits passiert. „Das wirft natürlich ein schlechtes Licht auf unsere Firma“, führt Peters an. Doch erwischen tue man die Abzocker einfach nicht. „Man bekommt solche Unternehmen ja nicht zu fassen“, klagt Peters. Gehe man gegen sie vor, würden sie vom einen auf den anderen Tag von der Bildfläche verschwinden. Adressen und Telefonnummern würden gelöscht. „Von Schlüsseldiensten kennt man das ja bereits“, sagt Peters und ergänzt: „Wir stellen aber fest, dass es auch bei Sanitärdienstleistungen zunimmt.“ Doch bei der vergangenen Abzocke habe man den Namen der Firma rausbekommen: eine Firma mit Sitz in Bottrop – regionaler Notdienst? Fehlanzeige. Auf diversen Seiten hagelt es schlechte Bewertungen. Für eine Stellungnahme ist das Unternehmen nicht zu erreichen. Im Callcenter könne man nicht bis zur Unternehmensspitze durchstellen.

Die Mitarbeiter des Rellinger Unternehmens arbeiten dabei gar nicht auf Provision, sondern sind festangestellt. „Von einer exorbitant hohen Rechnung hätten sie also gar nichts“, erläutert Peters. Generell kostet der Notdienst der Rohrreinigung bei einer Verstopfung unter der Woche etwa 100 Euro für die erste Stunde. Danach werde ab Zeit abgerechnet. „In den 100 Euro sind aber sämtliche Kosten beinhaltet, von Gerätschaften bis Materialien“, sagt Peters. Nach laufendem Meter werde nicht abgerechnet. „Auch hierbei können Abzockfirmen erhebliche Kosten in Rechnung stellen, wenn für ein sechs Meter langes Rohr pro Meter 100 bis 200 Euro verlangt wird“, sagt Peters.

Auch die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein (VZSH) rät auf ihrer Internetseite, von vornherein einen Vertrag abzuschließen, der allein Anfahrt, Monteurstunden und Materialverbrauch berechnet. Laut VZSH dürften für die Reinigung des verstopften Rohres 50 bis

75 Euro genügen. Außerhalb der normalen Arbeitszeit könne es jedoch auch bei seriösen Firmen teurer werden. Zuschläge bis zu 100 Prozent an Sonn- oder Feiertagen können noch zulässig sein. Verbraucher sollten laut Peters im Internet vorsichtiger sein.

„Wir haben beispielsweise gar kein Callcenter, sondern sind rund um die Uhr 365 Tage im Jahr auf dem Festnetz oder per Rufumleitung mit unserem Notdienst erreichbar“, erläutert Thomas Hoffmann* (Name von der Redaktion geändert), ebenfalls Mitarbeiter der Firma Klaus. 14 fachlich ausgebildete Monteure, davon zwei Sanierungstrupps sind für das Unternehmen unterwegs. Die Firma Klaus wolle proaktiv auf das Problem der falschen Notdienste aufmerksam machen. „Wir wollen die Verbraucher, aber auch uns und weitere Firmen der Branche vor Abzockern schützen“, sagt Peters.