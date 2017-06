80 000 Euro: Stadt geht bei Fördergeld leer aus

Insgesamt 80 000 Euro Fördergelder hatte die Stadt Pinneberg aus dem „Schulsanitärraumsanierungsprogramm“ des Landes Schleswig-Holstein beantragt. Doch die Erneuerung der Sanitäranlagen an zwei Schulen muss die Stadt aus eigener Tasche zahlen. „Die Anträge wurden sekundengenau nach ihrem Eingang ausgewertet. 110 Projekte wurden gefördert. Wir waren an 120. Stelle“, sagte Heiner Koch, Leiter des Fachbereichs Schulen, Kindergärten, Jugend, in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Schule sowie Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen.

„Uns wurde von der Investitionsbank gesagt, dass es kein Windhund-Verfahren wird. Von der Landesregierung haben wir keine Rückmeldung erhalten“, sagte Koch. Das Programm hatte der Schleswig-Holsteinische Landtag am letzten Sitzungstag der Wahlperiode im März über einen Nachtragshaushalt für alle Kommunen in Schleswig-Holstein freigegeben. Eine Million Euro wurden für die Erneuerung von Schultoiletten zur Verfügung gestellt.

„Es ist etwas naiv, wenn es zwei alternative Aussagen gibt, was das Verfahren angeht, und sich darauf zu verlassen, dass es kein Windhundverfahren wird, bei dem derjenige zuerst Geld bekommt, der sich zuerst meldet“, kritisierte der stellvertretende Vorsitzende des Schulausschusses, Kai Vogel (SPD), das Vorgehen der Verwaltung. „Wenn wir als 120. einreichen, waren wir nicht rechtzeitig.“

Koch übte Kritik am Verfahren. So hätte Elmshorn zehn Maßnahmen eingereicht, die alle genehmigt wurden. „Es gibt technische Möglichkeiten, das zu steuern“, merkte Joachim Dreher, Vorsitzender der Fraktion Grüne und Unabhängige, an.

von René Erdbrügger

erstellt am 15.Jun.2017 | 11:01 Uhr