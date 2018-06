Region in Kürze : +++ 750.000 Euro für Kölln-Reisiek +++ Pinneberger Polizeiwache soll saniert werden +++ Quickborn fehlen Bademeister +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

07. Juni 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Der Antrag auf Förderung war erfolgreich: Die Gemeinde Kölln-Reisiek erhält vom Land Schleswig-Holstein aus Mitteln der Europäischen Union 750.000 Euro für den Ausbau der Grundschule zu einem generationsübergreifenden Bildungszentrum. Das bestätigte am Mittwoch Kölln-Reisieks Bürgermeisterin Kerstin Frings-Kippenberg (SPD). Sie hofft, dass der Neubau bis zum Start des Schuljahres 2019/2020 abgeschlossen ist. An eigenen Mitteln investiert die Gemeinde zirka 2,25 Millionen Euro in das Bildungszentrum. Mensa, Klassen- und Fachräume sollen auf der zusätzlichen Fläche von 500 Quadratmetern untergebracht werden.

Pinneberg Verstopfte Rohre, Brandschutzmängel und Platzmangel: Die Pinneberger Polizeiwache ist in einem schlechten Zustand. Doch die Verantwortlichen handeln: „Alles,was nicht in Ordnung ist, wird in Ordnung gebracht“, sagte Jan-Hendrik Lewering, Leiter des Führungsstabes der Polizeidirektion Bad Segeberg, gestern auf Anfrage. Zunächst werden die Leitungen saniert. Auch über einen Neubau wird nachgedacht.

Quickborn Die Stadt wird die Öffnungszeiten des Freibades Quickborn an den Wochenenden um jeweils sieben Stunden verkürzen. Damit fällt die Zeit für die Frühschwimmer von 6.30 bis 10 Uhr weg. Die Regelung gilt ab übermorgen und bis auf Weiteres. Geschuldet ist sie nach Angaben von Uwe Scharpenberg vom Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe dem Fachkräftemangel. Der Stadt fehlen Bademeister.

Brande-Hörnerkirchen Der jüngste Mittelaltermarkt in Barmstedt schloss gerade erst vor wenigen Tagen seinen Türen, schon beginnt der Countdown für die nächste Großveranstaltung von Organisator Thomas Tegelhütter aus Brande-Hörnerkirchen: Für Freitag und Samstag, 29. und 30. Juni, wird auf dem bewährten Areal an der Schierenhöh 13 in Brande-Hörnerkirchen die diesjährige Ausgabe des „Hörnerfests“ vorbereitet. Zwei Tage lang wird sich bei diesem Open-Air-Musik-Festival wieder alles um Mittelalter, Folk und Rock drehen.

Uetersen Am Montag, 11. Juni, 19 Uhr, konstituiert sich der Rat. Die am 6. Mai gewählten Mitglieder kommen dabei zum ersten Mal im Ratssaal zusammen, zunächst unter der Leitung des ältesten Mitglieds des Gremiums. Und das ist Klaus Lübbert von der CDU-Fraktion. Dem 79-Jährigen obliegt es, die Sitzung zu eröffnen und die Wahl des Bürgervorstehers, des Vorsitzenden der Ratsversammlung, zu leiten. Das Vorschlagsrecht für dieses Amt hat die CDU-Fraktion, die mit neun Abgeordneten im Rat die stärkste Fraktion bildet. Dort hat man sich entschieden, Adolf Bergmann zu nominieren. Bergmann ist noch bis Montagabend Bürgervorsteher und scheidet erst mit Sitzungsbeginn aus dem Amt aus. Die Wahl von Bergmann gilt als sicher.

Wedel Die Eigentümer der Welau Arcaden stehen in Verhandlungen mit neuen Textil-Vollsortimentern über die Vermietung der C&A-Fläche. Dies sagte Center-Manager Felix Roth auf Anfrage unserer Zeitung. Ziel sei es, die 1500 Quadratmeter auf zwei Etagen mit Eigner an der Bahnhofstraße wieder an ein Mode-Unternehmen zu vermieten. C&A hatte jüngst Gerüchte bestätigt, wonach der Textil-Riese den Mietvertrag auslaufen lässt.

Hamburg Sechs auf einen Streich: In der bislang größten Operation dieser Art baut die Hamburger Hochbahn im Sommer gleich ein halbes Dutzend U-Bahnhöfe barrierefrei um. Für die Fahrgäste auf dem östlichen Ast der U1 zwischen Hauptbahnhof und Wandsbek Gartenstadt bedeutet das knapp acht Wochen Vollsperrungen in den Sommerferien, verteilt auf drei Abschnitte. „So viele Stationen auf einmal haben wir noch nie umgebaut“, sagte Volker Schmidt, Projektleiter für den barrierefreien Ausbau, am Mittwoch. „Deshalb setzen wir diesmal auf eine Wanderbaustelle.“

Schleswig-Holstein Brütende Hitze gepaart mit einem fauligen Geruch in der Luft. Seit Monaten gibt es in Schleswig-Holstein Probleme mit der Müllentsorgung. Volle Tonnen stehen seit Wochen an den Straßen und sind ein gefundenes Fressen für Fliegen und anderes Getier. Die Anwohner sind über diesen Umstand wenig begeistert. Doch unternehmen können sie nicht viel. Denn die Ursache des Müllproblems ist schlicht Personalmangel. Es gibt nicht genügend Fahrer, um die Tonnen rechtzeitig und regelmäßig zu entleeren. Betroffen sind besonders die Kreise Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Steinburg und Pinneberg.