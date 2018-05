699 Aktive radeln durch Halstenbek

Das Wetter spielte mit: Erstmals führte die 20 Kilometer lange Strecke ausschließlich durch Halstenbek – Buntes Rahmenprogramm

von shz.de

11. Mai 2018, 16:00 Uhr

Wenn zum Vatertag der Wirtschaftskreis Halstenbek (WKH) zu r traditionellen Fahrrad-Orientierungsfahrt lädt, kennt die Anzahl der radfahrlustigen Teilnehmer kaum Grenzen. Auch die 36. Auflage wurde bestens angenommen: 699 Radler aller Altersklassen trotzten den Gewitter und Regen versprechenden Wettervorhersagen und freuten sich umso mehr, dass der Himmel sich erst zum Ende der (auf Grund eines Fehlers bei der Antragstellung zum ersten Mal ausschließlich durch Halstenbek führenden) 20 Kilometer langen Route dunkelgrau wurde.

„Wir hatten den Brief wie immer an das Postfach des Kreises nach Pinneberg geschickt. Elmshorn wäre neuerdings jedoch richtig gewesen. Der Brief kam zurück und am Ende fehlte dann die Zeit für die entsprechende Genehmigung“, so WKH-Chef Tobias Higle.

Wieder einmal stand der Spaß im Vordergrund. Zeiten waren unwichtig. Als am Nachmittag die Radfahrer dann zum Halstenbeker Rathausplatz zurückkehrten, warteten neben Tombola-Gewinnen und Segway-Parcours natürlich auch Leckereien wie Grillwurst, Crêpes oder saftige Burger.

„Ich fahre hier schon seit mehr als 30 Jahren mit. Meistens radle ich die Strecke dann gleich doppelt“, lobte Bernd Wolfinger aus Halstenbek die Organisatoren, ehe er zusammen mit Regina Bröder und Holger Göllnitz (beide Ellerbek) in die Pedalen trat.

Etwaige Überschüsse aus den Startgebühren werden in diesem Jahr der Familien unterstützenden Organisation „wellcome“ in Pinneberg zu Gute kommen. „Nächstes Jahr wünschen wir uns dann, dass die Orientierungsfahrt auch wieder außerhalb der Grenzen Halstenbeks stattfinden kann“, so Higle abschließend.