Halstenbek : 60 Stände auf dem Weihnachtsmarkt

Halstenbek | Autoscooter-Kinderfahrschule mit Führerscheinprüfung, Karussell, Filzprodukte und Burgunder Brötchen: Der 22. Weihnachtsmarkt der Gemeinde Halstenbek präsentiert am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. Dezember, ein breites Spektrum an kunsthandwerklichen Besonderheiten und kulinarischen Köstlichkeiten.

Der Markt öffnet am Sonnabend von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr seine Pforten. Kunsthandwerker bieten ihre Waren vor und im Rathaus an. „Es gibt eine Riesen-Auswahl an kreativen Produkten“, sagte gestern die Organisatorin Madlen Biermann. 30 Stände befinden sich im Innen-, und 30 Stände im Außenbereich. Das Spektrum umfasst Weihnachtsdekoration, Gestricktes, Schmuck, Lichterkugeln, Kleinkinderkleidung, Patchwork, Aquarelle und Ölbilder, Serviettentechnik, Windlichter und Kerzen bis hin zu Häkelmützen, Keramikfiguren und Chutneys. „Mit einem Likör, Honigprodukten, Aquarell-Bildern und vielem mehr, hat man hier die Möglichkeit, ein schönes Weihnachtsgeschenk zu erwerben“, sagte Biermann. Ein Imbisswagen und ein Wagen mit Burgunder-Brötchen und Leberkäse ergänzen erstmals das Angebot.

„Der Markt hat für die Kleinen viel zu bieten“, sagt Biermann. Der Weihnachtsmann schaut an beiden Tagen vorbei. Weitere Höhepunkte sind die Eröffnung mit dem Einzug des Halstenbeker Musikzuges am 2. Dezember um 14 Uhr. „Es ist etwas Besonderes, dass Halstenbek noch einen Musikzug hat“, betonte Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD).

Auch die Spieliothek lädt im Sitzungssaal zum Kennenlernen neuer Spiele ein. Anhänger können sich dort sonnabends von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr erfreuen. Die Pfadfinder sorgen mit Stockbrotbacken und Kerzenziehen für ein besonderes Vergnügen. Wer möchte, kann auf dem Markt mithelfen, lebensgroße Krippen-Figuren aus Holzplatten zu kreieren. Die Figuren sollen den Markt dann im nächsten Jahr erneut bereichern. Halstenbek hat dann seine „eigene Krippe“. Echte, zum Streicheln bereite Schafe im Gehege runden das Vergnügen ab. Wie in den Vorjahren wird es eine amerikanische Versteigerung eines Pfefferkuchenhauses durch den Verein zur Förderung der Straßenkinder von Maceio, jeweils um 16 Uhr, geben.