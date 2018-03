60 Kinder erobern die Bühne

„Fröhliches Musizieren“: Bönningstedter Heimatverein lud zur 33. Auflage der Veranstaltung ein

von shz.de

27. März 2018, 16:00 Uhr

An einem Sonntag ist an Schulen nichts los? Die Bönningstedter Gemeinschaftsschule Rugenbergen bewies mal wieder genau das Gegenteil. Bereits zum 33. Mal lud der Heimatverein der Gemeinde zum „Fröhlichen Musizieren“ ein.

Das Programm war bestückt mit musikalischen Beiträgen von etwa 60 talentierten Mädchen und Jungen. Wie in jedem Jahr wurde dabei die ganze Bandbreite der Musik präsentiert. Von Klassik über Jazz bis Volksmusik und aktuelle Popsongs präsentierten die jungen Nachwuchsmusiker ihr Können.

Für den richtigen Ablauf der Veranstaltung sorgte in diesem Jahr ausnahmsweise nicht Ingrid Martens. Auch sie hatte die Grippewelle erwischt, und so wurde sie von Sonja Börnsen, Mitglied des Arbeitskreises „Fröhliches Musizieren“ des Heimatvereins, vertreten. „Es lohnt sich, dass Sie da sind“, begrüßte sie die etwa 150 Eltern, Großeltern, Geschwister und andere Besucher der Veranstaltung in der Aula der Gemeinschaftsschule.



Vom Kinderchor bis zum Saxophon





„Wenn Sie zwischen den Beiträgen nicht so genau wissen, wohin mit Ihren Händen, dann klatschen sie doch einfach“, spornte sie die Zuhörer an. Außerdem ermunterte sie die ganz jungen Besucher, im kommenden Jahr vielleicht ebenfalls auf der Bühne zu stehen. „Wer von euch Lust bekommt, Musik zu machen, darf dabei sein“, lud Börnsen ein.

Alina Gräßlin und Lyonel Stadthoewer, die im Verlauf der Veranstaltung ebenfalls ihr musikalisches Talent unter Beweis stellten, führten das Publikum durch das umfangreiche Programm. Dabei stellten sie jeden einzelnen Interpreten professionell und humorvoll vor. Insgesamt 35 Punkte versprach der Überblick.

Für Entzücken sorgten die die ganz jungen Musiker des Bönningstedter Kinderchors. Unter der Leitung von Gertrud Schleiss sangen sie „Das Lied vom Frosch“ und „Lampenfieber“. Teilweise sogar mit einstudierter kleiner Choreografie. Moderatorin Alina fand die richtigen Worte für den 17-köpfigen Chor: „Energie pur, gepaart mit Spaß am Singen.“

Dass Justin-Bieber-Lieder nicht nur von Männern gesungen werden können, bewies Vanessa Lee-Ann Daumen. Sie sang den Song „Love Yourself“ und wurde dabei von Erik Syta und Jeremy Kretschmer an Gitarren begleitet. Zum Träumen brachte Alba Hartmann Dorado die Zuhörer. Mucksmäuschenstill war es in der Aula als sie auf der keltischen Harfe das El Resplandor von Hikarino Kioku und Mika Agematsu spielte. Mit viel Gefühl und Ruhe interpretierte sie das Stück.

Mutig waren sie alle und sichtlich erleichtert, als die letzten Töne der Instrumente verhallten. Belohnt wurden sie für ihre tolle Leistung mit langanhaltendem Applaus der sichtlich stolzen Besucher.