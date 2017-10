Region Pinneberg in Kürze : +++ 60 Jahre Wedel-Schulauer Tageblatt +++ Nächster Sturm in SH am Wochenende +++ Sperrung in Pinneberg +++

vergrößern 1 von 1 1 von 1

erstellt am 28.Okt.2017 | 06:00 Uhr

Wedel 1957 erschien die erste Ausgabe des Wedel-Schulauer Tageblattes. Anlässlich des runden Geburtstags blickt die Redaktion auf 60 Jahre Geschichte zurück.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein kann sich am Wochenende auf den nächsten Herbststurm einstellen. Am Sonntag erwarten Meteorologen schwere Sturmböen. „Vor allem ein breiter Streifen von der Nordsee bis zu den sächsischen und bayerischen Bergländern dürfte betroffen sein“, hieß es dazu am Donnerstag auf kachelmannwetter.de. Örtlich sei mit Böen bis zur Orkanstärke zu rechnen, schreibt der Metorologe und Autor des Portals, Thomas Sävert. Auf Straßen und Schienen könne es deshalb zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen.

Pinneberg In der Pinneberger Leuschnerstraße gilt es weiterhin, sich in Geduld zu üben. Seit Montag, 21. August, gibt es zwei Beeinträchtigungen, die nicht nur den Straßenverkehr sondern auch die Fußgänger beeinflussen. Grund für die Sperrungen sind Erneuerungen der Trinkwasser- beziehungsweise Gasrohrleitungen sowie die Verlegung von Niederspannungskabeln. Bedingt durch eine Wanderbaustelle wird die Fahrbahn deutlich eingeengt. Der Gehweg entlang der Leuschnerstraße bleibt weiterhin vollgesperrt. Fußgänger werden auf die andere Straßenseite übergeleitet. Die gesamten Maßnahmen strapazieren die Nerven der Verkehrsteilnehmer noch bis voraussichtlich Donnerstag, 30. November. Danach soll der Verkehr wieder regulär fließen und die Fußweg-Sperrungen aufgehoben werden.

Hasloh Während der nächsten Sitzung des Hasloher Bau- und Wegeausschusses berät das Gremium über die Anschaffung eines neuen Kompaktschleppers mit Anbaugeräten. Außerdem wird darüber diskutiert, ob am Parkplatz der Schule eine Ladestation für Elektrofahrzeuge eingerichtet werden soll. Ein Sachstandsbericht zur Sanierung der Peter-Lunding-Schule wird ebenso vorgelegt wie der Stand der Differenzen zur Beseitigung der Mängel am Fußboden des Kindergartens am Kronkamp. Im Anschluss daran wird der erste Entwurfsstatus des Haushalts geraten.

Hamburg Zum letzten Mal öffnet am Samstag die Bootsmesse Hanseboot auf dem Hamburger Messegelände vom 28. Oktober bis 5. November ihre Tore. Rund 520 Aussteller präsentieren die Welt des Wassersports. Ende September hatte Messechef Bernd Aufderheide überraschend das Aus der Traditionsmesse angekündigt. Er begründete die Entscheidung mit rückläufigen Aussteller- und Besucherzahlen. 2016 ließen sich nur noch 60.000 Besucher locken, zu Spitzenzeiten waren es mehr als 100.000.