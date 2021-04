Schnelles Mobilnetz : 5G für den Kreis Pinneberg: Anbieter bauen Infrastruktur aus

Vodafone hat in Tornesch eine neue Station in Betrieb genommen. Telekom spricht von 80-prozentiger Abdeckung.

Kreis Pinneberg | Das Ziel ist klar: Mittelfristig soll es in ganz Deutschland und dementsprechend auch im Kreis Pinneberg ein flächendeckendes 5G-Netz geben. Damit der Kreis am Netz angebunden ist, werden neue 5G-Mobilfunkstation benötigt. In Deutschland betreiben aktuell die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland bundesweite öffentliche Mobilfunknetze....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.